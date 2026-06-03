В Подмосковье за неделю отремонтировали более 3 тыс. элементов детских площадок
Специалисты коммунальных служб Московской области за последнюю неделю мая привели в порядок более 3 тысяч элементов на детских игровых площадках, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Как ранее сообщил вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов, в регионе насчитывается более 19 тысяч детских и спортивных площадок. В период весеннего и летнего благоустройства инспекторы регулярно проверяют их состояние, включая исправность оборудования и содержание песочниц.
По словам Мурашова, аварийные дефекты, которые создают угрозу безопасности жителей, необходимо устранять в течение суток. До завершения ремонта ответственные службы должны ограничить доступ на площадку и обеспечить безопасные условия для детей.
Жители Подмосковья могут сообщать о неисправностях на игровых комплексах в территориальные отделы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
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