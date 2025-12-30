Новые теплицы в Серпухове увеличат выпуск овощей ещё 4 600 тонн в год

30 декабря 2025, 11:32

Московская область продолжает наращивать мощности в овощеводстве защищённого грунта. В городском округе Серпухов компания «Туровский тепличный комплекс» начала строительство второй очереди теплиц для выращивания томатов, сообщили в подмосковном Минсельхозе.

У предприятия уже есть действующее производство в регионе. Сейчас тепличный комплекс выпускает около 5 000 тонн овощей в год.Вторая очередь проекта увеличит площадь теплиц с 6 до 11 гектаров. Это позволит дополнительно выращивать и поставлять на рынок ещё 4 600 тонн продукции ежегодно. Компания строит теплицы четвёртого поколения и оснащает их современными системами капельного полива и климат-контроля. Для защиты растений используют только безопасные технологии.Завершить строительство второй очереди тепличного комплекса планируют до конца 2027 года.Подмосковье занимает второе место в России по объёмам овощеводства защищённого грунта. По итогам 2025 года регион планирует выйти на показатель 131 000 тонн тепличных овощей. Новый проект в Серпухове усилит позиции области в отрасли и обеспечит жителей дополнительными объёмами свежей продукции.