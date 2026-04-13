В Подмосковье по нацпроекту отремонтируют более 560 км региональных дорог

13 апреля 2026, 17:55

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 560 километров покрытия отремонтируют на региональных дорогах Московской области в текущем году в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы планируется начать уже в апреле — после установления устойчивой плюсовой температуры.





«Всего в наступающем сезоне по нацпроекту предстоит отремонтировать свыше 560 км асфальтобетонного покрытия на региональных дорогах. При этом самый большой объём работ проведут в округах Коломна, Волоколамский, Луховицы, Егорьевск и Можайский», — рассказал глава подмосковного Минтранса Марат Сибатулин.