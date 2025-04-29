В красногорском ЖК «Тетрис» ввели в эксплуатацию образовательный центр

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Образовательный комплекс с блоком начальных классов на 160 учеников и дошкольным отделением на 260 мест ввели в эксплуатацию, построенный на территории жилого комплекса «Тетрис» в Красногорске, ввели в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время в трёхэтажном здании образовательного комплекса завершается установка мебели и оборудования. Эта работа выполнена уже на 90%», — говорится в сообщении.В групповых помещениях для дошкольников расставлены столы и стулья, собраны кровати, установлены шкафы, стеллажи для игрушек, скамейки с ящиками для хранения вещей, а также приготовлены игрушки, настольные игры, музыкальные инструменты и пр. В кабинетах начальных классов установлено демонстрационное оборудование и лабораторно-технологические приборы. Есть также наглядные пособия, сенсорные доски и пр.
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