В Подмосковье подали более 10 000 онлайн-заявок на аттестацию педагогов

29 сентября 2026, 11:44

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше десяти тысяч заявлений на аттестацию педагогических работников подали в Московской области с начала текущего года через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Учителя могут получить первую и высшую категории, а также стать педагогом-наставником или педагогом-методистом. В рамках аттестации оценивается качество преподавания, результаты выпускных экзаменов, успехи учеников на олимпиадах разного уровня, участие в педагогических конкурсах и пр.





«Услуга по аттестации учителей размещается в разделе «Образование», подразделе «Педагогам». Для подачи заявки нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить соответствующую электронную форму и прикрепить сканы документов», — говорится в сообщении.