26 ноября 2026, 10:42

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Деревянный двухэтажный дом с 17 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Строителей в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом №11 построили в 1938 году. Его общая площадь составляет около 845 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень физического и морального износа. Здание признали аварийным и после расселения жильцов внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.