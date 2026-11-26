В Краснозаводске сносят деревянный дом на 17 квартир
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Деревянный двухэтажный дом с 17 квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Строителей в городе Краснозаводск Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом №11 построили в 1938 году. Его общая площадь составляет около 845 квадратных метров.
«Обследование показало высокую степень физического и морального износа. Здание признали аварийным и после расселения жильцов внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.Завершить снос планируют до конца декабря.
Всего в Сергиево-Посадском округе выявили 425 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 316 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.