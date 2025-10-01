В Краснознаменске прошёл финал творческого конкурса Воздушно-космических сил

01 октября 2025, 10:37

оригинал Фото: Елена Аботурова

В Доме офицеров в Краснознаменске подвели итоги Х конкурса творчества военнослужащих Воздушно-космических сил, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов военной службы. Конкурс под названием «И звёзды становятся ближе» посвятили 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.