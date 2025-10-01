В Краснознаменске прошёл финал творческого конкурса Воздушно-космических сил
В Доме офицеров в Краснознаменске подвели итоги Х конкурса творчества военнослужащих Воздушно-космических сил, членов их семей, гражданского персонала и ветеранов военной службы. Конкурс под названием «И звёзды становятся ближе» посвятили 80-летию Великой Победы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Каждый год конкурс собирает сотни талантливых участников из разных уголков России. Он проходит в пяти номинациях: «Вокально-инструментальный ансамбль», «Вокальный ансамбль», «Песни профессиональных авторов», «Авторская песня» и «Хореографический номер». В этом году в творческом соревновании участвовали более 300 представителей 20 регионов.
Открыл гала-концерт заместитель главкома Воздушно-космических сил по военно-политической работе Игорь Романов. Он пожелал участникам успеха.
Официальный представитель МИДа России Мария Захарова отметила, что творчество помогает военным поддерживать боевой дух.
Конкурсные номера были посвящены подвигам, мужеству и военному братству. Звучали песни о прошлых и нынешних победах. Особое внимание уделили службе участников спецоперации.
Гостями гала-концерта стали звёзды российской эстрады Таисия Повалий, Игорь Демарин, Анастасия Малькова-Макеева, Михаил Фавор и братья Поздняковы. Выступили Военный оркестр 1-й армии ПВО и ПРО и другие артисты.
В состав жюри конкурса вошли представители Минобороны и Минкультуры, журналисты и популярные исполнители.
Читайте также: