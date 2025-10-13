В Раменском отметили 10-летие военно-патриотического клуба «Звезда»

13 октября 2025, 17:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Торжественное мероприятие, посвящённое десятилетию раменского военно-патриотического клуба «Звезда» имени Героя России генерал-полковника А.А. Романова, состоялось в культурно-досуговом центре «Дементьевский». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





В празднике приняла участие вдова генерал-полковника Лариса Васильевна Романова. Она поздравила с юбилеем членов клуба и вручила активистам благодарственные письма. А руководители клуба во главе с Александром Колтуновым подвели итоги десятилетней работы и наметили планы на будущее.





«Александр Колтунов правильно воспитывает подрастающее поколение, вкладывая в ребят любовь к Родине, чувство долга и ответственности, а также навыки выживания и физической подготовки», — отметил глава Ассоциации ветеранов СВО Раменского округа Александр Кулик.