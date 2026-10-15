Юным жителям Раменского торжественно вручили первые паспорта

15 октября 2026, 17:23

Фото: Раменский медиацентр

Во Дворце культуры имени Воровского прошла торжественная церемония вручения юным жителям Раменского муниципального округа первых паспортов. Их получили 12 талантливых юношей и девушек, сообщили в пресс-службе муниципалитета.





Глава округа Эдуард Малышев поздравил молодых людей, пожелав им смело ставить амбициозные цели, уверенно идти к их достижению, любить малую родину и быть активными гражданами. Слова признательности за воспитание достойного поколения прозвучали в адрес родителей.

«Получение паспорта – важный рубеж, символизирующий переход из детства в юность, время новых возможностей и первой большой ответственности. Разделить этот момент с ребятами пришли их родители, близкие и друзья», – отметили в пресс-службе.