Юным жителям Раменского торжественно вручили первые паспорта
Во Дворце культуры имени Воровского прошла торжественная церемония вручения юным жителям Раменского муниципального округа первых паспортов. Их получили 12 талантливых юношей и девушек, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Глава округа Эдуард Малышев поздравил молодых людей, пожелав им смело ставить амбициозные цели, уверенно идти к их достижению, любить малую родину и быть активными гражданами. Слова признательности за воспитание достойного поколения прозвучали в адрес родителей.
«Получение паспорта – важный рубеж, символизирующий переход из детства в юность, время новых возможностей и первой большой ответственности. Разделить этот момент с ребятами пришли их родители, близкие и друзья», – отметили в пресс-службе.
Там напомнили, что подать документы на получение первого паспорта нужно лично в МФЦ в течение 90 календарных дней после достижения 14-летия. Чтобы документ вручили в праздничной атмосфере в присутствии гостей, необходимо сообщить о своём желании сотруднику МФЦ при подаче заявления.