В Кремле покажут балет «Продавец игрушек», которому прочат славу «Щелкунчика»
В Государственном Кремлёвском дворце 22 февраля состоится очередной показ балета «Продавец игрушек» в постановке театра «Кремлёвский балет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«Продавец игрушек» – современная сказка, действие которой происходит в наши дни. Герои – жители Санкт-Петербурга и Парижа, в повседневную жизнь которых врывается волшебство Рождества. Потомок старинного русского дворянского рода Николя Берски отправляется в Россию искать сокровища прадедушки. Пережив множество приключений, он обретает настоящую любовь.
Постановка стала одной из последних работ основателя театра «Кремлёвский балет», хореографа, народного артиста России Андрея Петрова.
Музыку к балету написал автор саундтреков к сериалам «Бригада» и «Штрафбат» Алексей Шелыгин, а либретто по сюжету одноимённого романа сочинил Виктор Добросоцкий.
Премьера балета состоялась четыре года назад. Авторы считают, что постановку ждёт долгая сценическая жизнь, и у неё есть все шансы стать новым символом Нового года вместе с легендарным «Щелкунчиком» Петра Чайковского.
Билеты можно купить на сайте Государственного Кремлёвского дворца.
