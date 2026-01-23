В Кремле покажут балет «Продавец игрушек», которому прочат славу «Щелкунчика»

23 января 2026, 22:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном Кремлёвском дворце 22 февраля состоится очередной показ балета «Продавец игрушек» в постановке театра «Кремлёвский балет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.