В Кремле покажут балет «Продавец игрушек», которому прочат славу «Щелкунчика»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Государственном Кремлёвском дворце 22 февраля состоится очередной показ балета «Продавец игрушек» в постановке театра «Кремлёвский балет». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.



«Продавец игрушек» – современная сказка, действие которой происходит в наши дни. Герои – жители Санкт-Петербурга и Парижа, в повседневную жизнь которых врывается волшебство Рождества. Потомок старинного русского дворянского рода Николя Берски отправляется в Россию искать сокровища прадедушки. Пережив множество приключений, он обретает настоящую любовь.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Постановка стала одной из последних работ основателя театра «Кремлёвский балет», хореографа, народного артиста России Андрея Петрова.

Музыку к балету написал автор саундтреков к сериалам «Бригада» и «Штрафбат» Алексей Шелыгин, а либретто по сюжету одноимённого романа сочинил Виктор Добросоцкий.

Премьера балета состоялась четыре года назад. Авторы считают, что постановку ждёт долгая сценическая жизнь, и у неё есть все шансы стать новым символом Нового года вместе с легендарным «Щелкунчиком» Петра Чайковского.

Билеты можно купить на сайте Государственного Кремлёвского дворца.
Лора Луганская

