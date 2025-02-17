В Крестьянской усадьбе «Остров» состоятся традиционные празднования Масленицы

Фото: istockphoto / Yolya
Масленица — один из самых ярких и веселых праздников русской культуры, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В эти дни принято печь блины и проводить время с близкими. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в регионе запланированы праздничные мероприятия.
Одной из площадок станет парк-отель «Крестьянская усадьба "Остров"» в Ленинском городском округе.
Гостей ждёт выступление дуэта «Поляне» с народными песнями под баян, а также угощения — царская уха, шашлыки и пироги.
Кроме того, будут организованы кулинарные и творческие мастер-классы, где можно будет научиться готовить вкусные блюда и создавать поделки.
Мероприятие продлится два дня — с 1 по 2 марта. Вход по карте местного жителя будет бесплатным. Подробности можно узнать здесь.
Гостей ждёт выступление дуэта «Поляне» с народными песнями под баян, а также угощения — царская уха, шашлыки и пироги.
Кроме того, будут организованы кулинарные и творческие мастер-классы, где можно будет научиться готовить вкусные блюда и создавать поделки.
Мероприятие продлится два дня — с 1 по 2 марта. Вход по карте местного жителя будет бесплатным. Подробности можно узнать здесь.
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Дайана Хусинова