В Крестьянской усадьбе «Остров» состоятся традиционные празднования Масленицы

Масленица — один из самых ярких и веселых праздников русской культуры, символизирующий проводы зимы и встречу весны. В эти дни принято печь блины и проводить время с близкими. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что в регионе запланированы праздничные мероприятия.