Загруженность дорог Подмосковья утром 8 сентября составила пять баллов

Видео: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В понедельник утром, 8 сентября, на подмосковных дорогах зафиксирована загруженность в 5 баллов, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На региональных трассах находится свыше 1 млн автомобилей — это на 6,5% выше среднего показателя прошлого месяца. Основные пробки наблюдаются на выездах в сторону Москвы: на магистралях М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублёво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегая резких манёвров.