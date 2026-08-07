Москвичка держала в 52 «квадратах» крокодила, удава, лису, 10 собак и 13 птиц

07 августа 2026, 13:55

Суд обязал москвичку расстаться с 30 питомцами в 52-метровой квартире

Фото: Istock/fotooxotnik

В столичной 52-метровой квартире женщина содержала более трёх десятков различных питомцев, что вызвало жалобы соседей и повестку в суд. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».