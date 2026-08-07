Москвичка держала в 52 «квадратах» крокодила, удава, лису, 10 собак и 13 птиц
В столичной 52-метровой квартире женщина содержала более трёх десятков различных питомцев, что вызвало жалобы соседей и повестку в суд. Подробности приводит Telegram-канал «РЕН ТВ | Новости».
Общее количество животных у пенсионерки превышало 30 особей, среди которых были крокодил, удав, лиса, 10 собак и 13 птиц. Соседи неоднократно жаловались на устойчивый неприятный запах и нашествие насекомых.
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник» обратилось в суд с иском о запрете содержания такого «зоопарка» в жилом помещении. Таганский районный суд принял решение, согласно которому хозяйка может оставить только двух собак, а остальных животных должна вывезти. Кроме того, суд обязал её привести квартиру в надлежащее санитарное состояние.
С женщины взыскали неустойку за каждый день просрочки исполнения решения в размере одной тысячи рублей и государственную пошлину в сумме двух тысяч рублей. Позже судья снизил размер неустойки, приняв во внимание отсутствие у ответчицы постоянного источника дохода.
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