В крупнейшей котельной Волоколамска провели пробные топки
Пробные топки перед началом холодного сезона провели в волоколамской котельной №1 — самой крупной в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Котельная №1 обеспечивает теплом 74 многоквартирных дома, где живут около 14 тысяч человек, и 12 социальных объектов. Пробные топки прошли успешно.
«Мы проверили работу котлов, состояние труб и запорной арматуры, а также надёжность автоматики. Обследовали все тепловые узлы и устранили возможные проблемы. Оборудование полностью готово к отопительному сезону», — рассказал начальник участка АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного ЖКХ» Александр Власов.Котельная № 1 подаёт горячую воду и отопление в дома и соцобъекты на улицах Сергачева, Кузина, Парковой, Панфилова, Ново-Солдатской, в Ново-Солдатском переулке, на Рижском шоссе, на Садовой, в Садовом переулке, в проезде Строителей, на Школьной улице и в Школьном проезде.