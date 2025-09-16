В крупнейшей котельной Волоколамска провели пробные топки

16 сентября 2025, 16:14

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Пробные топки перед началом холодного сезона провели в волоколамской котельной №1 — самой крупной в городе. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.





Котельная №1 обеспечивает теплом 74 многоквартирных дома, где живут около 14 тысяч человек, и 12 социальных объектов. Пробные топки прошли успешно.





«Мы проверили работу котлов, состояние труб и запорной арматуры, а также надёжность автоматики. Обследовали все тепловые узлы и устранили возможные проблемы. Оборудование полностью готово к отопительному сезону», — рассказал начальник участка АО «Волоколамское производственно-техническое предприятие районного ЖКХ» Александр Власов.