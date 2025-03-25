В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Коммунальщики за прошлый месяц очистили около 100 фасадов многоквартирных домов Подмосковья от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Граффити и рисунки, размещённые без согласования с собственниками и органами местного самоуправления, считаются порчей имущества и вандализмом. За такие действия предусмотрена административная ответственность. Ликвидация таких «художеств» – задача управляющих организаций, которые выполняют работы за счёт средств текущего ремонта», – говорится в сообщении.В Минчистоты призвали жителей, заметивших несогласованные рисунки на стенах многоквартирного жилого дома, сообщить об этом в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал.
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