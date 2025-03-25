В Подмосковье за месяц от вандальных надписей очистили около 100 фасадов домов

Коммунальщики за прошлый месяц очистили около 100 фасадов многоквартирных домов Подмосковья от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей. Работы проходили под контролем инспекторов Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.