Более 800 жителей Котельников приняли участие во Всероссийском субботнике
В Котельниках общегородской субботник завершил Месяц чистоты и благоустройства. Сотни жителей вышли на уборку в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Мероприятие проходило в рамках Всероссийского субботника. На центральной площадке в Кузьминском лесопарке собрались около 700 человек. Ещё порядка 100 присоединились у Большого Опытного пруда к акции «Вода России».
«Субботник прошёл на двух основных площадках, а также во дворах города. Удалось собрать 92 кубометра мусора. Эта большая работа, объединившая множество людей, ещё раз напомнила об ответственном отношении к чистоте дворов и леса», – отметили в администрации.
На центральной площадке волонтёры рассказали о Всероссийском голосовании за проекты благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды». Они также помогли жителям отдать голоса на месте с помощью смартфонов.
В Кузьминском лесопарке для участников субботника организовали чай с угощениями и концерт городских коллективов.
Часть работ посвятили посадке саженцев. В Кузьминском лесопарке высадили около 300 сосен, а во дворах – более 100 яблонь.