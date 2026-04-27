Более 800 жителей Котельников приняли участие во Всероссийском субботнике

27 апреля 2026, 15:00

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

В Котельниках общегородской субботник завершил Месяц чистоты и благоустройства. Сотни жителей вышли на уборку в преддверии майских праздников, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





Мероприятие проходило в рамках Всероссийского субботника. На центральной площадке в Кузьминском лесопарке собрались около 700 человек. Ещё порядка 100 присоединились у Большого Опытного пруда к акции «Вода России».

«Субботник прошёл на двух основных площадках, а также во дворах города. Удалось собрать 92 кубометра мусора. Эта большая работа, объединившая множество людей, ещё раз напомнила об ответственном отношении к чистоте дворов и леса», – отметили в администрации.