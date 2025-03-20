В квартале «Белый Град» в Мытищах построят детский сад на 350 мест

Фото: Министерство жилищной политики Московской области
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Фото: Министерство жилищной политики Московской области
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В квартале «Белый Град» городского округа Мытищи начнётся строительство детского сада на 350 детей. Разрешение на строительство выдано Министерством жилищной политики Московской области девелоперу Ingrad, который в 2024 году был приобретён компанией Sminex.
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