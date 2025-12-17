В квартире в Егорьевске нашли десять кг наркотиков
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подмосковные полицейские задержали по подозрению в незаконном обороте наркотиков 35-летнего жителя Саратовской области: в квартире, которую он арендовал в Егорьевске, обнаружили большую партию запрещённых веществ. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Наркотики мужчина хранил в кухонном шкафу.
«В ходе обыска сотрудники полиции обнаружили там десять запаянных пакетов с кристаллическим веществом общей массой десять килограммов. Анализ содержимого одного из пакетов показал, что вещество является наркотиком α-PVP. Остальные пакеты проверят в ходе следствия», — говорится в сообщении.Задержанный рассказал, что устроился на работу наркокурьером через один из мессенджеров. В его задачу входило забирать и развозить вещества по адресам, которые указывал куратор.