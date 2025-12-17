Питон, сидевший на шее у хозяина, напал на него на улице
Питон, которого хозяин вынес на улицу, внезапно напал на своего владельца и скрылся. Об инциденте сообщает Taiwan SETNEWS.
Уточняется, что мужчина вышел из дома со змеей на шее. Посреди улицы питомец неожиданно взбунтовался и укусил хозяина, после чего уполз в неизвестном направлении.
Пострадавшего осмотрели медики. К счастью, полученная рана не представляет серьезной опасности для его здоровья.
Причины агрессивного поведения рептилии пока не установили.
Ранее сообщалось, что в Индонезии семиметровый сетчатый питон атаковал 57-летнего фермера Нурдина, сбросив его с мотоцикла. Жена мужчины поспешила за помощью в ближайшую деревню, но люди прибыли на место слишком поздно. Спасти фермера не удалось.
Читайте также: