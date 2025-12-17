Питон, сидевший на шее у хозяина, напал на него на улице

17 декабря 2025, 03:41

В Тайване сидевший на шее у хозяина питон укусил его посреди улицы

Фото: iStock/StockSeller_ukr

Питон, которого хозяин вынес на улицу, внезапно напал на своего владельца и скрылся. Об инциденте сообщает Taiwan SETNEWS.