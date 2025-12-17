В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета

17 декабря 2025, 08:36

Профессора ядерной физики MIT Нуно Лурейру застрелили в собственном доме в США

Фото: iStock/ipopba

Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в Бруклайне. Об этом сообщает телеканал CNN.