В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета
Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в Бруклайне. Об этом сообщает телеканал CNN.
47-летнего Лурейру доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями. Несмотря на усилия врачей, он скончался.
По словам 22-летней студентки, живущей рядом с квартирой профессора, она услышала три громких звука. Девушка испугалась, что это были выстрелы.
Нуно Лурейру занимался исследованием мощных вспышек на Солнце. Он искал способы получения чистой и практически безграничной энергии через термоядерный синтез. Его цель заключалась в борьбе с изменением климата. За свои достижения ученый был удостоен множества наград.
