Достижения.рф

В США застрелили профессора-ядерщика из престижного университета

Профессора ядерной физики MIT Нуно Лурейру застрелили в собственном доме в США
Фото: iStock/ipopba

Профессор ядерной физики из престижного Массачусетского технологического института (MIT) Нуно Лурейру погиб в результате нападения в собственном доме в Бруклайне. Об этом сообщает телеканал CNN.



47-летнего Лурейру доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями. Несмотря на усилия врачей, он скончался.

По словам 22-летней студентки, живущей рядом с квартирой профессора, она услышала три громких звука. Девушка испугалась, что это были выстрелы.

Нуно Лурейру занимался исследованием мощных вспышек на Солнце. Он искал способы получения чистой и практически безграничной энергии через термоядерный синтез. Его цель заключалась в борьбе с изменением климата. За свои достижения ученый был удостоен множества наград.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0