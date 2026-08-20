В Севастополе девушка сорвалась с 20-метрового обрыва и осталась жива
В Севастополе на мысе Фиолент девушка сорвалась с двадцатиметровой высоты и выжила после падения. Об этом сообщает Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости».
Чрезвычайное происшествие случилось в районе популярного пляжа «Крокодил». Туристка гуляла по краю обрыва, оступилась на мокрых камнях и рухнула вниз. Скальный выступ смягчил удар, и она осталась в сознании.
Очевидцы сразу же вызвали помощь. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. Спасатели спустились на тросах к пострадавшей, осмотрели её, наложили шину на повреждённую ногу и эвакуировали женщину на носилках наверх. Медики доставили пострадавшую в городскую больницу. Врачи оценивают её состояние как стабильное, угрозы для жизни нет.
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