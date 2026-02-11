В Лазутинском парке в Одинцовском округе пройдёт гонка «Лыжня МГИМО»
Стартовала регистрация на индивидуальную лыжную гонку универсальным стилем. Соревнования пройдут 15 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Присоединиться к соревнованиям могут студенты, преподаватели, выпускники и друзья МГИМО. Допускаются участники без медицинских противопоказаний, имеющие спортивную экипировку и спортинвентарь. При этом в парке открыто три пункта проката.
Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте. Выдача номеров пройдёт в день мероприятия. Начало забега – в 13 часов.
На территории парка будет работать полевая кухня.
