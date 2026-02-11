Достижения.рф

В Лазутинском парке в Одинцовском округе пройдёт гонка «Лыжня МГИМО»

оригинал Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Стартовала регистрация на индивидуальную лыжную гонку универсальным стилем. Соревнования пройдут 15 февраля в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.



Присоединиться к соревнованиям могут студенты, преподаватели, выпускники и друзья МГИМО. Допускаются участники без медицинских противопоказаний, имеющие спортивную экипировку и спортинвентарь. При этом в парке открыто три пункта проката.

Участие бесплатное, необходима регистрация на сайте. Выдача номеров пройдёт в день мероприятия. Начало забега – в 13 часов.

На территории парка будет работать полевая кухня.

Лора Луганская

