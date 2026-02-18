В Подмосковье провели более 250 тысяч проверок газового оборудования

18 февраля 2026, 16:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Сотрудники Мособлгаза провели с начала года проверки газового оборудования более чем в 210 тысячах квартир и в 40 тысячах частных домов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.





Проверки проводятся по расписанию, опубликованному на сайте Мособлгаза.





«Пользователи могут требовать от пришедших специалистов полный список работ, который они должны проделать, а также присутствовать при проверке. Но препятствовать ей они не имеют права», — отмечается в сообщении.



