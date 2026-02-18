Достижения.рф

В Подмосковье провели более 250 тысяч проверок газового оборудования

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Сотрудники Мособлгаза провели с начала года проверки газового оборудования более чем в 210 тысячах квартир и в 40 тысячах частных домов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Проверки проводятся по расписанию, опубликованному на сайте Мособлгаза.

«Пользователи могут требовать от пришедших специалистов полный список работ, который они должны проделать, а также присутствовать при проверке. Но препятствовать ей они не имеют права», — отмечается в сообщении.
В компании также напомнили, что если специалиста не пускают в квартиру, Мособлгаз может приостановить там газоснабжение, а если технически отключить одну квартиру невозможно, то газ перекроют во всём подъезде. Это вынужденная мера, она направлена на обеспечение безопасности жильцов.

Лев Каштанов

