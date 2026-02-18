В Подмосковье провели более 250 тысяч проверок газового оборудования
Сотрудники Мособлгаза провели с начала года проверки газового оборудования более чем в 210 тысячах квартир и в 40 тысячах частных домов в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Проверки проводятся по расписанию, опубликованному на сайте Мособлгаза.
В компании также напомнили, что если специалиста не пускают в квартиру, Мособлгаз может приостановить там газоснабжение, а если технически отключить одну квартиру невозможно, то газ перекроют во всём подъезде. Это вынужденная мера, она направлена на обеспечение безопасности жильцов.«Пользователи могут требовать от пришедших специалистов полный список работ, который они должны проделать, а также присутствовать при проверке. Но препятствовать ей они не имеют права», — отмечается в сообщении.