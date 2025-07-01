В Ленинском округе началось строительство второй очереди ЖК «Живописный»
Вторую очередь жилого комплекса «Живописный» начали возводить в Ленинском городском округе. В рамках второй очереди будет построено 16 восьмиэтажных домов, а также школа, детсады и поликлиника. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
«В настоящее время на стройплощадке первого восьмиэтажного жилого корпуса завершаются подготовительные работы. Началась разработка котлована и заливка фундамента», — говорится в сообщении.В доме будут расположены квартиры разных типов – от однокомнатных до трёхкомнатных. В числе планировок будет и евроформат — кухня, объединённая с гостиной.
В министерстве также уточнили, что в объекты социальной инфраструктуры второй очереди постройки ЖК входит школа на 1,6 тыс. учеников, два детских сада на 450 мест и поликлиника со станицией скорой помощи.