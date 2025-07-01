В Ленинском округе началось строительство второй очереди ЖК «Живописный»

01 июля 2025, 10:12

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Вторую очередь жилого комплекса «Живописный» начали возводить в Ленинском городском округе. В рамках второй очереди будет построено 16 восьмиэтажных домов, а также школа, детсады и поликлиника. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.







«В настоящее время на стройплощадке первого восьмиэтажного жилого корпуса завершаются подготовительные работы. Началась разработка котлована и заливка фундамента», — говорится в сообщении.