В Подмосковье починили более 50 повреждённых дорожных ограждений
Более 50 тросовых, перильных и барьерных ограждений починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Ограждения отремонтировали на подъезде к Пристанционной улице у железнодорожной станции Ступино, на Лихачёвском шоссе в Химках, на улице М.К. Тихонравова в Королёве и на Ивантеевском шоссе в городе Пушкино», — говорится в сообщении.Работы провели также на территории малых населённых пунктов: в солнечногорской деревне Хоругвино, деревне Родионовка городского округа Серпухов, в селе Петрово округа Серебряные Пруды, в волоколамской деревне Малое Петровское, на подъезде к деревне Новоалександрово округа Мытищи и на улице Центральная в домодедовском селе Лобаново.