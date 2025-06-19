В Подмосковье починили более 50 повреждённых дорожных ограждений

19 июня 2025, 12:53

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 50 тросовых, перильных и барьерных ограждений починили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.







«Ограждения отремонтировали на подъезде к Пристанционной улице у железнодорожной станции Ступино, на Лихачёвском шоссе в Химках, на улице М.К. Тихонравова в Королёве и на Ивантеевском шоссе в городе Пушкино», — говорится в сообщении.