В Ленинском округе нашли 70 мигрантов-нелегалов из Азии и Африки
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Массовые нарушения миграционного законодательства выявили полицейские в Ленинском округе в ходе рейда «Антикриминал». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В результате проверки хостелов, производств и складов в отделение полиции доставили 70 нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки.
«На 49 иностранцев составили протоколы за нарушение сроков постановки на миграционный учёт, а на 21 задержанного — за превышение разрешённого периода пребывания в стране. Кроме того, семерых мигрантов дополнительно привлекли к ответственности за незаконную трудовую деятельность», — говорится в сообщении.Каждого нарушителя оштрафовали на пять тысяч рублей. 28 из них выдворят за пределы Российской Федерации.