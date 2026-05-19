Строитель выстрелил себе гвоздем в голову в Крыму

Врачи Крыма вытащили гвоздь из головы 29-летнего строителя
Фото: istockphoto/BrianAJackson

В Крыму врачи успешно прооперировали 29-летнего строителя, который случайно выстрелил себе в голову из гвоздезабивного пистолета. Инцидент произошёл на рабочем месте, сообщили в республиканском Минздраве.



Мужчина получил тяжёлую травму лицевого отдела черепа. Гвоздь вошёл в гайморову пазуху и остановился всего в двух миллиметрах от головного мозга.

Операция прошла в клинической больнице имени Н. А. Семашко. В настоящее время жизни пациента ничего не угрожает. Его состояние стабильное, лечение продолжается.

Никита Кротов

