Россиянин напал на полицейских во время задержания
Житель Тывы напал на полицейских на Сахалине и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.
По версии следствия, все произошло в отделе полиции. Задержанного доставили в дежурную часть, однако он отказался проходить в камеру и агрессивно реагировал на требования стражей порядка. В какой-то момент мужчина избил одного полицейского ногами, а второго схватил за руку. Дебошира обезвредили дежурные.
Уголовное дело возбудили по статье о применении насилия в отношении представителя власти. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.
Ранее сообщалось, что 52-летнего жителя Сахалина задержали по подозрению в публичных призывах к терроризму в интернете.
