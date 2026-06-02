В Ленинском округе нашли 75 нелегальных мигрантов

02 июня 2026, 09:11

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд «Антикриминал», направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, провели полицейские в Ленинском округе. В ходе проверок они обнаружили 75 нелегалов из стран Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В ходе рейда сотрудники полиции проверили пункты приёма металлолома, производственно-складские помещения и территорию на выезде из села Беседы.





«В результате 71 человека привлекли к ответственности за нарушение срока пребывания на территории России, а 11 — за нелегальную трудовую деятельность. Причём, восемь мигрантов совершили оба нарушения», — говорится в сообщении.