В Ленинском округе нашли 75 нелегальных мигрантов
Рейд «Антикриминал», направленный на выявление нарушений миграционного законодательства, провели полицейские в Ленинском округе. В ходе проверок они обнаружили 75 нелегалов из стран Азии и Латинской Америки. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В ходе рейда сотрудники полиции проверили пункты приёма металлолома, производственно-складские помещения и территорию на выезде из села Беседы.
«В результате 71 человека привлекли к ответственности за нарушение срока пребывания на территории России, а 11 — за нелегальную трудовую деятельность. Причём, восемь мигрантов совершили оба нарушения», — говорится в сообщении.74 нелегалам выписали штрафы по пять тысяч рублей с каждого, а одного оштрафовали на 40 тысяч рублей за повторное нарушение. 50 человек вышлют за пределы страны.