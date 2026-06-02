Семья из Арзамаса пожаловалась в мэрию на полтергейста в квартире
Хозяйка квартиры Наталья рассказала, что в их двушке на первом этаже уже два года происходят странные вещи. По словам женщины, дома переворачивается мебель, хлопают двери, летит посуда и ломается техника. Семья считает, что в квартире поселился полтергейст. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Россиянка и ее сын-подросток говорят, что со временем привыкли к «соседу». При этом спокойной такую жизнь они не называют. По словам женщины, сущность иногда нападает на нее, а на теле остаются синяки. За это время в квартире сломались телевизор, холодильник и зеркала в шкафах.
Прошлой весной в Арзамас приехали «исследователи паранормальных явлений». Они поставили в квартире три камеры с круглосуточной трансляцией, чтобы проверить, кто устраивает погромы. По их версии, аномалия подтвердилась. Полтергейсту дали имя Флис.
После этого «охотники» обратились в мэрию Арзамаса. В администрации ответили, что «опасные природно-техногенные явления» не входят в их компетенцию. По словам семьи, на фоне этих разбирательств Флис притих, однако квартиру до сих пор считают «аномальной».
