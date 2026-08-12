В Ленинском округе обнаружили более 100 нелегальных мигрантов

12 августа 2026, 09:05

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские в Ленинском округе. В результате удалось выявить 113 нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Проверки проходили на продуктовом рынке в посёлке Битца, на территории у железнодорожной станции Расторгуево и на стройке в деревне Коробово. Кроме того, проверяли документы пассажиров и водителей автотранспорта.





«Выяснилось, что 75 иностранцев нарушили режим и сроки пребывания на территории России, а 38 приезжих занимались трудовой деятельностью без патента», — говорится в сообщении.