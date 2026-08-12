В Ленинском округе обнаружили более 100 нелегальных мигрантов
Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства провели полицейские в Ленинском округе. В результате удалось выявить 113 нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
Проверки проходили на продуктовом рынке в посёлке Битца, на территории у железнодорожной станции Расторгуево и на стройке в деревне Коробово. Кроме того, проверяли документы пассажиров и водителей автотранспорта.
«Выяснилось, что 75 иностранцев нарушили режим и сроки пребывания на территории России, а 38 приезжих занимались трудовой деятельностью без патента», — говорится в сообщении.Каждого из нарушителей оштрафовали на пять тысяч рублей. 84 из них должны покинуть Россию.
Сейчас ведётся работа по привлечению к ответственности работодателей нелегальных мигрантов.