Уставший от ночных смен медбрат накачивал пациентов смертельной дозой лекарств
В Германии медбрат убил десять пациентов из-за усталости от ночных смен
В Германии продолжается расследование по делу медбрата, который намеренно лишал жизни пациентов. Об этом сообщает The Straits Times.
Согласно материалу, мужчина по имени Ульрих во время ночных смен вводил пациентам смертельные дозы седативных и обезболивающих препаратов. Жертвами становились преимущественно пожилые люди. Предварительно, преступления происходили на протяжении нескольких лет.
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Свои действия медбрат объяснил усталостью от работы и желанием снизить нагрузку. Следствие установило, что Ульрих убил десять человек и покушался на жизнь ещё как минимум 27 пациентов. В ноябре 2025 года его приговорили к пожизненному заключению.
В настоящее время суд рассматривает ещё 139 подозрительных эпизодов, связанных с этим медбратом. Ожидается, что новые обвинения фигуранту могут быть предъявлены в 2027 году.
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