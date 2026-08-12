Уставший от ночных смен медбрат накачивал пациентов смертельной дозой лекарств

12 августа 2026, 05:07

В Германии медбрат убил десять пациентов из-за усталости от ночных смен

Фото: iStock/Rafa Jodar

В Германии продолжается расследование по делу медбрата, который намеренно лишал жизни пациентов. Об этом сообщает The Straits Times.





Согласно материалу, мужчина по имени Ульрих во время ночных смен вводил пациентам смертельные дозы седативных и обезболивающих препаратов. Жертвами становились преимущественно пожилые люди. Предварительно, преступления происходили на протяжении нескольких лет.



