Житель Свободного перевел мошенникам 100 тысяч рублей за интим-услуги
В Амурской области 22-летний житель Свободного лишился 100 тысяч рублей после переписки по объявлению об интимных услугах. Молодой человек перевел деньги собеседникам, после чего они перестали отвечать.
В беседе с «Лентой.ру» представители регионального УМВД рассказали, что пострадавший обратился в полицию 28 октября. По его словам, объявление он нашел в интернете и связался с авторами по указанному номеру.
Мужчина отправил деньги в счет оплаты обслуживания, однако услугу не получил. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве.
Ранее стало известно, что мобильное приложение МЧС России подверглось массированной кибератаке. Сейчас специалисты работают над устранением уязвимости и занимаются восстановлением нормального функционирования.
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