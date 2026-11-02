Житель Свободного перевел мошенникам 100 тысяч рублей за интим-услуги

02 ноября 2026, 07:21

Фото: iStock/nevodka

В Амурской области 22-летний житель Свободного лишился 100 тысяч рублей после переписки по объявлению об интимных услугах. Молодой человек перевел деньги собеседникам, после чего они перестали отвечать.