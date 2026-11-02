Осужденный за сексуальное насилие экс-инспектор ДПС переехал в Новороссийск
Бывший сотрудник ДПС Артур Косицын после освобождения из колонии сменил фамилию и поселился в Новороссийске. Теперь он работает с туристами. Об этом сообщает SHOT.
Мужчина получил паспорт на имя Артура Самойлова после выхода из исправительной колонии № 13 в Свердловской области. Сначала он искал заработок на Урале, затем перебрался на юг. SHOT утверждает, что сейчас бывший инспектор встречает туристов в аэропорту и возит их к достопримечательностям.
В начале 2000-х Косицын нападал на молодых женщин, преимущественно в подъездах. Для угроз он использовал шило, спрятанное в жезле. В деле фигурировали 39 эпизодов изнасилований и покушений, а также угрозы убийством.
Ранее Косицын служил в ДПС Московской области. До этого он работал в столичной милиции, откуда его уволили за нарушения.
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