В Туве при пожаре на Межегейском месторождении травмы получили 11 человек
На Межегейском месторождении в Туве в результате пожара травмы получили 11 человек, четверо госпитализированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В ночь с 1 на 2 ноября возгорание началось в одноэтажном здании на территории угольной компании «Межегейуголь», примерно в 4,7 километра от села Кочетово. Огонь охватил 250 квадратных метров, в настоящее время пожар полностью потушили. Всего для его ликвидации привлекались 59 человек и 19 единиц техники.
По предварительной оценке, причиной случившегося мог стать аварийный режим работы электрооборудования и сетей из-за замыкания. Уточняется, что из административно-бытового здания самостоятельно эвакуировался 181 человек.
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