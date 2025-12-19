Достижения.рф

В Ленинском округе открыли ещё один съезд на Каширское шоссе

Новый съезд с Володарского на Каширское шоссе в направлении Москвы открыли на территории Ленинского городского округа. Съезд также позволяет развернуться в сторону аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Съезд построили в рамках реконструкции Каширского шоссе, его протяжённость составляет около 200 метров.

«Благодаря открытию нового съезда появилась возможность демонтировать старый путепровод над трассой А105, состояние покрытия которого уже не соответствует нормам. В рамках реализации данного проекта также ведётся строительство подземного пешеходного перехода и возведение монолитной конструкции эстакады основного хода», — сказал руководитель проекта компании «СтройТрансГаз» Дмитрий Куркин.
Новый съезд состоит из одной полосы одностороннего движения шириной пять с половиной метров. Там оборудовано наружное освещение и барьерные ограждения по обеим сторонам.
