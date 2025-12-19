В Ленинском округе открыли ещё один съезд на Каширское шоссе

19 декабря 2025, 17:27

оригинал Фото: пресс-служба администрации Ленинского г.о.

Новый съезд с Володарского на Каширское шоссе в направлении Москвы открыли на территории Ленинского городского округа. Съезд также позволяет развернуться в сторону аэропорта Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Съезд построили в рамках реконструкции Каширского шоссе, его протяжённость составляет около 200 метров.





«Благодаря открытию нового съезда появилась возможность демонтировать старый путепровод над трассой А105, состояние покрытия которого уже не соответствует нормам. В рамках реализации данного проекта также ведётся строительство подземного пешеходного перехода и возведение монолитной конструкции эстакады основного хода», — сказал руководитель проекта компании «СтройТрансГаз» Дмитрий Куркин.