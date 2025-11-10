В Ленинском округе Подмосковья близится к завершению капремонт дома 1952 года
Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Под контролем Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Минжилкомхозу Подмосковья, завершается капитальный ремонт дома №12 на улице Заводская в городском округе Ленинский, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Здание, построенное в 1952 году, выделяется арочными окнами, придающими ему уникальный архитектурный облик и историческую ценность для города. Фундамент дома полностью восстановлен и закреплён. На кровле заменена стропильная система, уложено новое покрытие, проведена огнебиозащита и утепление чердака. Готовность этих работ составляет 95%.
Параллельно продолжается реконструкция фасада: после инъектирования трещин и восстановления кладки специалисты приступят к финишной отделке, зачистке и покраске. Готовность фасадных работ — 75%.
Кроме того, планируется заменить систему наружного водостока, ремонт вентиляционных шахт и восстановление всех конструктивных элементов здания.
Завершить все работы подрядчик намерен до конца ноября. Проверить, включён ли ваш дом в программу капремонта, и узнать сроки работ можно на сайте Фонда: https://fkr-mosreg.ru/map/.
