В Ленинском округе Подмосковья близится к завершению капремонт дома 1952 года

10 ноября 2025, 17:51

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Под контролем Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Минжилкомхозу Подмосковья, завершается капитальный ремонт дома №12 на улице Заводская в городском округе Ленинский, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.