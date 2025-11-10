В Солнечногорске строят новый трёхэтажный корпус Гимназии №6
Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В Солнечногорске на улице Банковская продолжается строительство нового трёхэтажного учебного корпуса Гимназии №6. Подрядчик начал работы по благоустройству территории: обустраиваются пешеходные тротуары и спортивное ядро, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
Строительство ведётся в рамках госпрограммы за счёт бюджетных средств и рассчитано на 300 учеников.
«На объекте 85 рабочих и 6 единиц техники. В здании ведется устройство электромонтажной и слаботочных систем, укладка плитки, монтаж лифтового оборудования, чистовая отделка помещений. На прилегающей территории ведется устройство подъездных путей и пешеходных тротуаров, спортивного ядра», — отметили в сообщении.Общая готовность объекта превышает 70%. Площадь нового корпуса составит 5,9 тыс. кв.м. В пристройке разместятся учебные классы, зал для занятий физкультурой, пищеблок и столовая. На территории планируется обустройство спортивных и игровых площадок.
Завершить строительство планируется до конца 2025 года. Открытие корпуса позволит организовать обучение детей в одну смену.