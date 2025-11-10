В Солнечногорске строят новый трёхэтажный корпус Гимназии №6

10 ноября 2025, 17:38

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В Солнечногорске на улице Банковская продолжается строительство нового трёхэтажного учебного корпуса Гимназии №6. Подрядчик начал работы по благоустройству территории: обустраиваются пешеходные тротуары и спортивное ядро, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.





Строительство ведётся в рамках госпрограммы за счёт бюджетных средств и рассчитано на 300 учеников.

«На объекте 85 рабочих и 6 единиц техники. В здании ведется устройство электромонтажной и слаботочных систем, укладка плитки, монтаж лифтового оборудования, чистовая отделка помещений. На прилегающей территории ведется устройство подъездных путей и пешеходных тротуаров, спортивного ядра», — отметили в сообщении.