В Ленинском округе полиция пресекла нарушения миграционного законодательства
Сотрудники полиции Ленинского городского округа провели рейд по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства. Они проинспектировали территорию у строительного объекта в деревне Богданиха, сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В ходе рейда по информационным учётным базам полицейские проверили 75 иностранных граждан.
«В отношении 10 уроженцев республик ближнего зарубежья составили административные протоколы за нахождение на территории страны с нарушением режима пребывания. На каждого из правонарушителей наложен штраф в размере пяти тысяч рублей. Одного из них позже выдворят за пределы России в форме контролируемого выезда», – рассказала Петрова.В отношении ещё четырёх иностранцев возбудили уголовные дела, так как они предъявили сотрудникам поддельные документы.
Фигуранты отправлены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.