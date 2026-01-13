Суд в Наро-Фоминске оштрафовал мигранта за покупку поддельных документов
Гражданина Киргизии Р. Тойгонбаева оштрафовали за покупку важного для мигрантов документа — уведомления о прибытии иностранного гражданина. Такое решение принял Наро-Фоминский городской суд, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции Московской области».
Согласно приговору, Тойгонбаев 4 августа прошлого года купил отрывную часть уведомления у неизвестного мужчины на платформе ж/д станции Апрелевка в Наро-Фоминском округе.
«Купленный документ Тойгонбаев предъявил полицейским 2 сентября 2025 года. Проверка по базам данных показала, что это подделка», — говорится в сообщении.Сумма штрафа, назначенного судом, составила восемь тысяч рублей.
