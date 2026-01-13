В Петербурге задержали подозреваемого в деле о заселении в хостел 1742 мигрантов
Сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в организации незаконной миграции. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, гражданин одной из стран СНГ причастен к делу о регистрации 1742 иностранцев в хостеле на улице Моисеенко, где они фактически не жили. Злоумышленники массово оформляли документы для приезжих. Это позволяло скрыть реальное пребывание мигрантов от контролирующих органов. Полиция продолжает расследование и проверяет возможные связи задержанного с другими участниками схемы.
Ранее стало известно, что в Якутии врач-дерматовенеролог, скрывшая случаи сифилиса у мигрантов, поплатилась за свои действия. Мирнинский районный суд приговорил её к условному сроку.
