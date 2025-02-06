В Ленинском округе построили котельную для ЖК «1-й Донской»

Фото: пресс-служба Минжилполитики мО
Котельную мощностью 40,7 МВт построили в Ленинском городском округе, она будет обслуживать жилой комплекс «1-й Донской», сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Новая одноэтажная котельная площадью более 430 квадратных метров получила разрешение на запуск в эксплуатацию», — отмечается в сообщении.Отмечается, что в состав ЖК «1-й Донской» входят девять домов высотой от шести до 24 этажей на 6 тысяч 567 квартир, школа, рассчитанная на 1350 учеников, два детских сада на 300 и 350 мест и станция скорой помощи. На территории ЖК также предусмотрен бульвар, детские площадки и велодорожки. Социальные объекты возводятся за счёт застройщика в рамках договора о комплексном развитии территории.
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Лев Каштанов