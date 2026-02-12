В Ленинском округе продолжают строить новые корпуса ЖК «Горки Парк»

12 февраля 2026, 09:28

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области

В жилом комплексе «Горки Парк» в Ленинском городском округе продолжают строить четыре корпуса шестой очереди. Проект реализует группа «Самолет», сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.







Новые корпуса займут более 74 000 м² жилья. На первых этажах откроют около 5 900 м² коммерческих помещений — здесь разместят магазины, необходимые сервисы и точки бытовых услуг. Всего застройщик предусмотрел 1817 квартир разных форматов — от студий до просторных четырёхкомнатных вариантов с объединённой кухней-гостиной. В части квартир будут гардеробные, постирочные зоны и несколько санузлов. Покупатели смогут выбрать жильё без отделки, с подготовкой «white box» или полностью готовое к заселению.



Застройщик делает упор на удобство для жителей. Входные группы разместят на уровне земли, а в просторных вестибюлях организуют зоны ожидания и помещения для хранения колясок. Во дворах оборудуют детские площадки для разных возрастов, спортивные зоны, крытые пространства для настольных игр, площадки для йоги, столы для тенниса и тихие уголки для отдыха.



ЖК «Горки Парк» расположен рядом с посёлком Коробово — дорога до МКАД занимает около 10 минут на машине, до метро «Домодедовская» — примерно 20 минут. В состав комплекса войдут 13 жилых корпусов, школа для 1100 учеников и детский сад на 350 мест. В планах — ещё пять детских садов, две школы и собственная поликлиника.



В Подмосковье девелоперы, включая ФСК, «Гранель», «Самолет», ПИК, «Сити21» и «Бруснику», развивают территории комплексно — вместе с жильём они создают школы, детские сады, поликлиники и общественные пространства.



