В Ленинском округе пройдёт выставка животных «Звезды Подмосковья – 2025»

06 июня 2025, 16:27

оригинал Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

27 июня в 10:00 на территории КСК «Виват, Россия!» в Ленинском городском округе откроется 28-я Московская областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья – 2025». Свои селекционные достижения представят более 30 хозяйств из разных районов региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.