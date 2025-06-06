В Ленинском округе пройдёт выставка животных «Звезды Подмосковья – 2025»

27 июня в 10:00 на территории КСК «Виват, Россия!» в Ленинском городском округе откроется 28-я Московская областная выставка племенных животных «Звезды Подмосковья – 2025». Свои селекционные достижения представят более 30 хозяйств из разных районов региона, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На выставке можно будет увидеть лучших сельскохозяйственных животных по экстерьеру и продуктивности — это крупный рогатый скот голштинской, айрширской и джерсейской пород, а также редкие породы кур и перепелов. Врамках мероприятия независимое жюри выберет лучших животных среди племенных хозяйств, а также определит «Абсолютную чемпионку 2025 года».
В этом году в выставке примут участие хозяйства из 18 муниципалитетов. Среди них — АО «Воскресенское», ООО «Шульгино» (Волоколамский округ), ООО «Ступинская Нива», ООО «Лесные Поляны» (Пушкинский округ), АО ПЗ «Повадино» (Домодедово) и другие.
Помимо животноводческой части, на выставке будут представлены современные технологии и оборудование для сельского хозяйства. Посетители увидят инструменты для искусственного осеменения, кормовые добавки, молочное оборудование, бирки для идентификации животных, ветеринарные препараты и другие товары, необходимые для эффективного ведения животноводства.
Выставка проводится при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Организаторами выступают Союз «Мосплем» и АО «Московское по племенной работе». В составе «Мосплема» — 30 региональных предприятий, на которых содержится 30,6 тысячи коров — это 42,7 % от всего поголовья, находящегося в сельхозорганизациях Подмосковья.
АО «Московское» также является крупнейшим российским поставщиком семени быков молочного направления. В 2024 году предприятие реализовало 897,7 тысячи доз в 50 регионах страны, а также в Беларусь, Казахстан и Узбекистан.