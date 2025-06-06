День России в Раменском отметят концертом в парке
Концерт «Я люблю тебя, Родина» проведут в Раменском 12 июня, мероприятие состоится на открытой площадке «Лира» в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
«Для зрителей выступят солисты и творческие коллективов Дворца культуры имени Воровского. Артисты представят разножанровую программу, посвященную российской культуре и традициям. А для детей будет организована анимационная программа с конкурсами и играми», — говорится в сообщении.Вход на концерт свободный, возрастных ограничений нет. Праздник, посвящённый России, позволит раменчанам по-новому ощутить гордость за свою страну, чувство единства с соотечественниками и важность российских традиционных ценностей.