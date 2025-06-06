День России в Раменском отметят концертом в парке

06 июня 2025, 15:11

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Концерт «Я люблю тебя, Родина» проведут в Раменском 12 июня, мероприятие состоится на открытой площадке «Лира» в городском парке культуры и отдыха. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.







«Для зрителей выступят солисты и творческие коллективов Дворца культуры имени Воровского. Артисты представят разножанровую программу, посвященную российской культуре и традициям. А для детей будет организована анимационная программа с конкурсами и играми», — говорится в сообщении.