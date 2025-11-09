Достижения.рф

В Ленинском округе строят школу на 1250 мест в ЖК «Первый Южный»

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Строители возводят школу для детей из ЖК «Первый Южный» Ленинского округа. Новый корпус рассчитан на 1250 мест. Откроют его к началу следующего учебного года, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.



Работы начали в ноябре 2024 года, на сегодняшний день объект готов на 30%. Строители уже залили фундамент, сейчас возводят конструкции подземной и надземной части. Школа будет четырехэтажной с общей площадью более 16 000 м². В проект включили блоки для начальной, средней и старшей школы. Их соединят переходами.

Классы оборудуют всем необходимым. Для учеников предусмотрели спортзал, медиатеку, столовую и лаборатории. На территории разместят зоны для спорта, прогулок и игр, а также двор для творчества, где будут проходить мастер-классы, школьные выставки и пленэры. Центральную площадь благоустроят под проведение общешкольных мероприятий.

Строители планируют завершить работы на объекте к июлю 2026 года, чтобы 1 сентября школа уже могла встречать учеников.

Ирина Паршина

