В Ленинском округе строят школу на 1250 мест в ЖК «Первый Южный»

09 ноября 2025, 17:18

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области

Строители возводят школу для детей из ЖК «Первый Южный» Ленинского округа. Новый корпус рассчитан на 1250 мест. Откроют его к началу следующего учебного года, сообщили в Главгосстройнадзоре Московской области.