«Хотел поднять настроение»: подросток после ссоры с девушкой попал в больницу, выпив восемь банок энергетика и кофе

22 июля 2026, 08:18

В Приморье подросток получил гипертонию после восьми банок энергетика и кофе

Фото: iStock/bauwimauwi

Во Владивостоке 16-летний школьник оказался в больнице после того, как за день выпил восемь банок энергетика и стакан кофе. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Приморскому краю, парень переживал ссору с девушкой и решил «поднять настроение» с помощью стимулирующих напитков.