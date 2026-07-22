«Хотел поднять настроение»: подросток после ссоры с девушкой попал в больницу, выпив восемь банок энергетика и кофе
Во Владивостоке 16-летний школьник оказался в больнице после того, как за день выпил восемь банок энергетика и стакан кофе. Как сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Приморскому краю, парень переживал ссору с девушкой и решил «поднять настроение» с помощью стимулирующих напитков.
Через несколько часов у подростка резко участилось сердцебиения, повысилось давление, появились тошнота, дрожь в руках и ногах, а также острый приступ тревоги и страха. Когда опасные симптомы не прошли ни утром, ни к вечеру следующего дня, подросток обратился в приемное отделение Краевой детской клинической больницы №1.
Врачи провели все необходимые анализы, включая тест на психоактивные вещества, который дал отрицательный результат. Пациенту поставили предварительный диагноз: первичная гипертензия и нарушение сердечного ритма.
Заведующая отделением пояснила, что сочетание тяжелого стресса с большой дозой стимуляторов спровоцировало сбой в работе вегетативной нервной системы. Восемь банок энергетика за сутки — критическая доза кофеина для неокрепшего организма, сердце могло не выдержать. Сейчас состояние юноши стабилизировали, теперь ему предстоит длительное наблюдение у кардиолога и педиатра.
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