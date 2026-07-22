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Ураган оставил без света тысячи домов в российском регионе

Ураган обесточил более шести тысяч домов в Алтайском крае
Фото: iStock/Daria Kulkova

В Алтайском крае из-за урагана и ливней без электроснабжения остались более шести тысяч жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.



По данным ведомства, сильнее всего стихия бушевала в Краснощековском и Чарышском районах, где порывы ветра достигали 33 метров в секунду. В первом муниципалитете поступило 17 обращений по поводу повреждения кровель зданий, также люди писали о падениях деревьев. Всего обесточенными оказались 44 населенных пункта.

К ликвидации последствий привлекли 27 человек и четыре единицы техники. Обстановку отслеживают с помощью беспилотной авиации.

На прошлой неделе сообщалось о непогоде в Екатеринбурге. Ливень затопил улицы, а ураган повалил деревья прямо на проезжую часть.

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Лидия Пономарева

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