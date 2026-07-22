Ураган оставил без света тысячи домов в российском регионе

22 июля 2026, 08:51

Ураган обесточил более шести тысяч домов в Алтайском крае

Фото: iStock/Daria Kulkova

В Алтайском крае из-за урагана и ливней без электроснабжения остались более шести тысяч жилых домов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.