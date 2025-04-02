Khit Thit: российский преподаватель пропал в Мьянме после землетрясения

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Российский преподаватель пропал в Мьянме после землетрясения. Об этом сообщает Khit Thit.
В агентстве отмечают, что пропавший россиянин преподавал в частной средней школе HCIS. Вместе с ним пропали еще четверо учителей данного учебного заведения. Трое являются гражданами ЮАР, а один уроженец Филиппин.
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«Спасательные операции в Mandalay Sky Villa продолжаются в сотрудничестве с китайской спасательной командой и пожарной службой», — пишут в издании.
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Иван Мусатов