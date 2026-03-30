Наркоторговка случайно предложила полицейскому кокаин и попала под арест
В Австралии полиция арестовала наркоторговку после того, как она по ошибке предложила купить наркотики полицейскому. Об этом сообщает Metro.
Следствие установило, что Рэйчел Бутчер использовала телефон, с которого регулярно рассылала рекламу кокаина. Одна из таких рассылок привела к её задержанию: женщина случайно отправила сообщение на номер полицейского.
Во время обыска в её доме правоохранители изъяли устройства с доказательствами торговли, включая переписку о продажах. После задержания обвиняемая сначала отрицала свою причастность, но позже признала вину. Суд приговорил её к 30 месяцам лишения свободы.
На последующих слушаниях по делу о конфискации доходов выяснилось, что, несмотря на предполагаемый доход до 70 тысяч долларов, у осуждённой фактически нет средств. В итоге судья постановил взыскать с неё символическую сумму — один доллар — и предупредил, что в случае неуплаты срок может увеличиться.
